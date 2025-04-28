Інтерфакс-Україна
Економіка
18:39 28.04.2025

Повне запровадження СВАМ обернеться для України мільярдними втратами та загрозою для євроінтеграції - НАДПУ

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Повне запровадження ЄС механізму прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ) з 2026 року обернеться для України мільярдними втратами та стане загрозою для євроінтеграції, вважає виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

"Вуглецеве мито ЄС СВАМ у разі його повноцінного поширення на Україну може коштувати нашій країні мільярди доларів експортних надходжень та підірвати економічну інтеграцію з Європейським Союзом. СВАМ тепер відкрито визнається інструментом захисту ринків ЄС, а не лише кліматичною ініціативою. Кошти від продажу сертифікатів йдуть на підтримку їхніх виробників. Фактично це торговельна війна під екологічним прикриттям", - констатує Оринчак у заяві НАДПУ.

За її словами, через свою пасивність Україна до 2030 року ризикує втратити близько $5 млрд експорту, а це втрачені інвестиції та робочі місця. Запровадження СВАМ може серйозно ускладнити економічну інтеграцію з ЄС, змушуючи українські підприємства шукати інші ринки збуту, підкреслила Оринчак.

"Україна може втратити мільярди доларів експортних доходів. Під загрозою опиняться інвестиції та робочі місця в гірничодобувній та суміжних галузях. Економічна інтеграція з ЄС опиниться під питанням. Невизначеність щодо правил СВАМ вже завдає збитків бізнесу", - відзначається в заяві.

НАДПУ закликає уряд терміново ініціювати переговори з ЄС щодо пом'якшення або відтермінування умов СВАМ, а також розглянути можливість застосування ст.37 (форс-мажор) для виключення України з дії механізму.

Теги: #свам #єс #надпу

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