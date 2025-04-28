Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

Україна готова допомогти у відновленні енергопостачання в країнах Європи, які постраждали сьогодні від його масштабних збоїв, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів та союзників у Європі. Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру", – написав він у своєму Facebook в понеділок.

Міністр зазначив, що Україна вдячна країнам ЄС за підтримку й завжди готова надати допомогу.

Як повідомлялося з посиланням на іспаномовні ЗМІ, масштабні перебої в електропостачанні зафіксовано на значній частині території Іспанії, включно зі столичним регіоном. Зокрема, відключення електроенергії торкнулося транспортної системи, включно з роботою аеропортів. Із метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів. Світлофори в низці міст не працюють.

У столиці Іспанії перенесли низку матчів тенісного турніру Madrid Open. Місцевий оператор електромереж Red Electrica повідомив, що спільно з енергетичними компаніями працює над відновленням електропостачання.

Крім того, фіксують збої в постачанні електроенергії в Португалії та частині регіонів Франції.