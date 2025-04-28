Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли вдвічі

Національний банк України (НБУ) збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $304,5 млн, або на 96,9%, - до $618,9 млн, свідчить статистика регулятора на його сайті.

Згідно з нею, Нацбанк протягом минулого тижня купив на ринку $0,8 млн порівняно із $10 млн на тижні перед цим.

Таким чином чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 103,1% – до $618,1 млн.

Загалом майже за чотири місяці від початку року регулятор продав $10 млрд 860,23 млн, що на 36,9% більше, ніж за такий самий період минулого року.

Незважаючи на збільшення інтервенцій, на готівковому ринку в понеділок-четвер (дані, які Нацбанк встиг оприлюднити) лише у середу купівля валюти перевищила продаж на $3,7 млн, тоді як в інші дні ситуація була зворотною: з $13,06 млн у понеділок позитивно сальдо знизилося до $6,01 млн у вівторок та $3,80 млн у четвер.

Протягом минулого тижня офіційний курс гривні девальвував на 36 коп. - з позначки 41,3955 грн/$1 до 41,7513 грн/$1.

Офіційний курс євро через падіння долара на світових ринках 22 квітня досяг історичного максимуму – 47,7653 грн/EUR1, але під кінець тижня скоректувався до 47,3856 грн/EUR1. В цілому за тиждень євро також подорожчав на 6 коп.

На готівковому ринку долар в першу половину тижня подорожчав майже на 50 коп.: купівля – до 41,45 грн/$1, тоді як продаж – до 41,56 грн/$1, але у другу половину тижня він залишився на цьому рівні.