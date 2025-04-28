Інтерфакс-Україна
Економіка
09:58 28.04.2025

"Нафтогаз" спрямує EUR270 млн кредиту ЄБРР та EUR140 млн гранту Норвегії на закупівлю 1 млрд куб. м газу

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"Нафтогаз" спрямує EUR270 млн кредиту ЄБРР та EUR140 млн гранту Норвегії на закупівлю 1 млрд куб. м газу

Група "Нафтогаз" спрямує на невідкладну закупівлю 1 млрд куб. м газу кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) обсягом EUR270 млн та грантове фінансування розміром EUR140 млн, надане урядом Норвегії через фонд NORAD.

"Отримані кошти є надзвичайно важливими для "Нафтогазу". Вони дадуть змогу закупити майже 1 млрд куб. м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру. Дякую всім партнерам, які допомагають "Нафтогазу" підготуватися до наступної зими", – прокоментував очільник групи Роман Чумак, слова якого наведено в повідомленні на сайті в понеділок.

Чумак підкреслив, що зазначене фінансування вже доступне, і висловив подяку ЄБРР, Міністерству фінансів України, Міністерству закордонних справ Королівства Норвегії та фонду NORAD, а також команді "Нафтогазу" за успішну співпрацю, яка допомогла залучити фінансування на закупівлю газу. 

Як зазначено, співпраця з міжнародними фінансовими інституціями є частиною довгострокової стратегії "Нафтогазу" з диверсифікації джерел постачання та забезпечення енергетичної стабільності України.

Раніше повідомлялося, що 25 квітня ЄБРР підтвердив надання  EUR270 млн кредиту НАК "Нафтогаз України" на створення стратегічних резервів газу, Норвегія доповнила наданий під державну гарантію кредит грантом EUR139 млн, що надійде через Спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР.

"Нафтогаз" раніше вже отримав два кредити ЄБРР на загальну суму EUR500 млн, які супроводжувалися гарантіями США, Норвегії, Німеччини, Франції, Канади і Нідерландів загальним обсягом EUR275 млн, а також грантове фінансування EUR187 млн від Норвегії на екстрені закупівлі природного газу.

Член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович наприкінці березня сказав, що до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

Теги: #закупівля #газ #нафтогаз

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