Світовий банк надасть Україні грант $70 млн на зміцнення енергосистеми

Світовий банк надасть Україні грантове фінансування у розмірі $70 млн для підтримки стабільності роботи національної енергосистеми, повідомляється у Телеграм-каналі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у п’ятницю.

"Відповідну угоду було підписано у четвер у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б’єрде", - йдеться в повідомленні.

Отримані кошти будуть спрямовані на придбання систем зберігання енергії для компанії "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилити енергетичну стійкість країни.

"Дякуємо Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, що зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російських атак", - написав Шмигаль.