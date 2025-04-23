Інтерфакс-Україна
Економіка
13:31 23.04.2025

Корейська Posco International планує побудувати в Одесі ТЕЦ на RDF-паливі за $106 млн

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Компанія Posco International (Республіка Корея) планує в Одесі будівництво теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на RDF-паливі потужністю 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії і загальною вартістю $106 млн, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

"Проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі є прикладом сучасного, комплексного підходу до вирішення енергетичних та екологічних викликів. Висловлюю вдячність нашим корейським партнерам за зацікавленість у співпраці в рамках механізму EDCF. Українська та корейська сторони вже розпочали підготовку Концептуального документа проєкту (PCP), який, відповідно до процедур, має бути офіційно переданий урядом України", – цитує заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука пресслужба відомства.

Зазначається, що містом вже виділено земельну ділянку площею 4 га, визначено відповідальне комунальне підприємство, підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід, а також узгоджено схему теплопостачання з Мінрозвитку.

Термін окупності проєкту оцінюється у 6,5 року.

Posco International – одна з найбільших корейських торговельних корпорацій, дочірня компанія POSCO. Корпорація розвиває бізнес у напрямках енергетики, агропромисловості, сталевого виробнитцва та екології. У 2023 році Posco International об’єдналася зі своєю дочірньою компанією Posco Energy.

Теги: #одеса #корея #тец

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