Інтерфакс-Україна
Економіка
07:43 22.04.2025

Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% - аналітик

1 хв читати
Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% - аналітик
Фото: https://www.freepik.com/

Акції Apple Inc. можуть подешевшати ще приблизно на 30% після зниження їхньої вартості більш ніж на 23% від початку 2025 року, вважає аналітик Moffett Nathanson Крейг Моффетт.

Аналітик підтвердив рекомендацію «продавати» для паперів Apple, знизивши їхню прогнозну ціну до $141 з $184. Таким чином, Моффетт вважає можливим падіння ціни акцій компанії більш ніж на 28% порівняно з рівнем закриття сесії 17 квітня.

Аналітик також знизив прогноз прибутку Apple на 2026 фінрік (до $7,06 на акцію з $7,87 на акцію) у зв'язку з торговельною війною США і Китаю, розпочатою американським президентом Дональдом Трампом.

«Apple вдалося уникнути найгіршого сценарію, коли Трамп скасував частину мит 11 квітня, - зазначає Моффетт. – Проте Білий дім дав чітко зрозуміти, що імпортовані з Китаю пристрої Apple обкладаються митом у 20%, що було немислимим ще місяць тому. І навіть мита на імпорт iPhone з Індії, а також годинників і навушників з В'єтнаму, обкладаються митом у 10%».

У понеділок папери Apple втрачають понад 3%.

 

 

Теги: #apple #акції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 19.04.2025
ЄС відклав покарання Apple та Meta перед початком торговельних переговорів з США – ЗМІ

ЄС відклав покарання Apple та Meta перед початком торговельних переговорів з США – ЗМІ

20:57 09.04.2025
Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

09:07 09.04.2025
Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу

Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу

20:18 08.04.2025
Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

11:56 01.04.2025
Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

09:36 21.03.2025
Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

13:17 19.03.2025
Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним

Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним

15:29 18.03.2025
Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

11:02 12.03.2025
Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

12:25 11.03.2025
Apple готує масштабну зміну інтерфейсів iPhone, iPad і Mac

Apple готує масштабну зміну інтерфейсів iPhone, iPad і Mac

ВАЖЛИВЕ

Бізнес вперше за рік позитивно оцінив перспективи свого фінансово-економічного розвитку

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 3,1%, у 2026р. – до 3,7%

НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних

Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

ОСТАННЄ

Вартість тонни експорту української агропродукції в 2025р зросла в 1,4 рази

Долар США продовжує дешевшати до основних світових валют

Курс біткойна піднявся на 4%, повернувшись до рівня початку квітня

АРМА оголосила другий конкурс на управління столичним БФК Gulliver

"Укртрансгаз" розпочав сезон закачування газу в ПСГ – "Нафтогаз"

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання майже 106 тис. абонентів у трьох областях

Фермерам прифронтових областей нададуть насіння кукурудзи під посівну-2025

"Укргазвидобування" у березні відновило більше половини втрачених через обстріли 50% обсягів видобутку

"Нафтогаз" з початку 2025р. законтрактував 1,5 млрд куб. м газу

Максимум споживання е/е у Великдень був на третину меншим попередньої неділі, продовжує спадати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА