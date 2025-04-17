Інтерфакс-Україна
Економіка
14:46 17.04.2025

НБУ підвищив прогноз рівня облікової ставки на IV кв.-2025 на 0,9 в.п.

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НБУ підвищив прогноз рівня облікової ставки на IV кв.-2025 на 0,9 в.п.

Національний банк України прогнозує у четвертому кварталі цього року середню облікову ставку на рівні 14% річних, тоді як у січні він оцінював її на рівні 13,1% річних.

"Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні", – зазначив Нацбанк у пресрелізі у четвер.

Як йдеться у оновленому графіку динаміки ставки, так само на 0,9 відсоткового пункту підвищений її прогноз на третій квартал цього року – до 15,4% з 14,5% у січневому варіанті.

Наразі Нацбанк очікує зниження середньої облікової ставки у першому кварталі наступного року до 13%, у другому – до 12,5%, до кінця 2026 року – до 11,6% річних.

Теги: #облікова_ставка #квартал #нбу

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