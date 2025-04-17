НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

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Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2025 рік із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.

"Інфляція повернеться до зниження влітку… Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з ІІІ кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі", - сказав голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу в четвер.

Нацбанк також погіршив прогноз базової інфляції цього року з 7,8% до 8,9%, трохи покращивши його на наступний рік – до 3,0% з 3,1%.

За словами голови НБУ, основний інфляційний тиск поступово послаблюватиметься завдяки монетарній політиці НБУ, покращенню в енергопостачанні та зниженню напруженості на ринку праці. Додатковим стримувальним фактором стане падіння цін на нафту через глобальні торговельні суперечності.

Пишний зазначив, що в перші місяці року інфляція зростала майже у відповідності до траєкторії, передбаченої попереднім макропрогнозом НБУ, а в березні досягла 14,6% у річному вимірі.

Він пояснив таку динаміку впливом залишкових наслідків слабких минулорічних урожаїв, подальшого зростання цін на підакцизні товари, а також фундаментальних факторів – зокрема зростанням витрат бізнесу на енергоресурси та оплату праці, а також стійким споживчим попитом.

"Березневе опитування засвідчило подальше поліпшення очікувань домогосподарств, а статистика пошукових інтернет-запитів – зниження уваги населення до теми інфляції з пікових рівнів на початку року", - сказав голова НБУ.

Пишний додав, що інфляційні очікування бізнесу та банків дещо погіршилися. Водночас, попри зростання інфляції у річному вимірі, загальний рівень інфляційних очікувань серед економічних агентів залишається відносно стабільним.

Як повідомлялось, інфляція в Україні, що знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12,0%.

За даними Держстату, інфляція за підсумками березня цього року зросла до 14,6% з 13,4% за підсумками лютого, базова – до 12,4% з 12,0%.

У січні НБУ вже погіршував прогноз інфляції на 2025 рік із 6,9% до 8,4%.