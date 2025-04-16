"Нафтогаз" у березні-2025 збільшив сплату податків до бюджету на 41%

За березень поточного року група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету 11,7 млрд грн, що на 3,4 млрд грн, або на 41%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомила компанія в середу.

"Підприємства "Нафтогазу" продовжують збільшувати суму сплачених податків. За березень 2025 року вони сплатили 11,7 млрд грн, що становить 7,3% від загальних податкових надходжень до державного бюджету України за цей місяць", - зазначили в групі.

До держбюджету, зокрема, група спрямувала 11,1 млрд грн, ще 575 млн грн було перераховано до місцевих бюджетів.

"Від початку року сума сплачених податків вже перевищила 23,2 млрд грн. Кожен внесок - це важлива складова зміцнення нашої економічної стійкості", - зазначив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак, якого процитовано в повідомленні.

Як повідомлялося, за лютий 2025 року група "Нафтогаз" сплатила 5,8 млрд грн податків, що на 9,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Підприємства групи "Нафтогаз" за підсумками 2024 року сплатили до загального бюджету 88,6 млрд грн податків, з них 81,8 млрд грн - до державного бюджету, 6,8 млрд грн – до місцевих.

Окрім того, НАК "Нафтогаз України" у 2024 році виплатила державі 15,7 млрд грн дивідендів.