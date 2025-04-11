Інтерфакс-Україна

Економіка

19:09 11.04.2025

Мінсільгосп США підвищив на 3,2% прогноз експорту Україною пшениці в 2024/25 МР

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Мінсільгосп США підвищив на 3,2% прогноз експорту Україною пшениці в 2024/25 МР

Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту Україною пшениці на 0,5 млн тонн - до 16,0 млн тонн, без змін залишило експорт кукурудзи – 22,0 млн тонн, виробництво пшениці та кукурудзи - 23,4 млн тонн і 26,8 млн тонн відповідно.

Згідно з прогнозом на квітень, світовий ринок пшениці у 2024-2025 маркетинговому році в порівнянні з прогнозом попереднього місяця несуттєво зменшиться щодо виробництва, споживання і обсягів торгівлі, водночас виростуть кінцеві запаси.

Очікується скорочення світового виробництва пшениці на 0,3 млн тонн - до 796,9 млн тонн через зниження оцінок виробництва у Саудівській Аравії та ЄС (-0,3 млн тонн до 121,0 млн тонн).

Світове споживання пшениці прогнозується на 1,4 млн тонн нижче і становитиме 805,2 млн тонн, в основному через зниження продовольчого, насіннєвого та промислового використання в Індії та Китаї.

Прогнозований обсяг світової торгівлі у 2024/2025 МР знизиться на 1,3 млн тонн - до 206,8 млн тонн, переважно через зниження прогнозів експорту для РФ (-1,0 млн тонн до 44,0 млн тонн), Австралії (-0,5 млн тонн до 25,5 млн тонн) та ЄС (-0,5 млн тонн до 26,5 млн тонн), що лише частково компенсується зростанням експорту для Канади (+0,5 млн тонн до 26,5 млн тонн) та України (+0,5 млн тонн до 16,0 млн тонн).

Очікується, що експорт у 2024/2025 МР буде на 7% нижчим, ніж у попередньому році.

Прогнозовані світові кінцеві запаси на 2024/2025 МР збільшені на 0,6 млн тонн - до 260,7 млн тонн, оскільки збільшення запасів в Індії, РФ, США та ЄС частково компенсується зменшенням запасів у Китаї. Світові запаси на 2024/2025 МР зараз на 3% нижчі за попередній рік і є найнижчими з 2015/2016 МР.

Згідно оновлених прогнозів, на світовому ринку кукурудзи в 2024/2025 МР передбачається зростання виробництва, споживання, обсягів торгівлі та відповідне скорочення кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництво кукурудзи зріс на 0,9 млн тонн - до 1 215,1 млн тонн. Зростання в ЄС (+1,3 млн тонн до 59,3 млн тонн завдяки збільшенню врожаю в Польщі, Хорватії, Франції та Німеччині, що частково компенсується скороченням в Румунії та Болгарії), Танзанії та Гондурасі було частково компенсоване зниженням в Молдові, Камбоджі та Кенії.

Прогноз світового експорту зростає на 2,3 млн тонн до 188,7 млн тонн. Основні зміни у світовій торгівлі на 2024/2025 МР включають збільшення прогнозованого експорту кукурудзи для США (+2,5 млн тонн до 64,8 млн тонн) та скорочення для Пакистану.

Кінцеві запаси кукурудзи знизилися на 1,3 млн тонн до 287,7 млн тонн, що відображає зниження запасів в США та збільшення запасів у Південній Кореї, Пакистані.

 

Теги: #пшениця #прогноз #експорт

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