Рішення щодо торгівлі агротоварами має бути взаємовигідним для фермерів по обидва боки кордону

Рішення щодо торгівлі між Україною та ЄС після завершення дії автономних торгових заходів 5 червня має бути збалансованим, взаємовигідним і сприяти стабільності для фермерів та споживачів по обидва боки кордону, наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час зустрічі з єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном у Брюсселі.

"Разом з Крістофом Хансеном маємо чітке спільне бачення, що рішення щодо торгівлі між Україною та ЄС після 5 червня має бути збалансованим, взаємовигідним і сприяти стабільності для фермерів та споживачів по обидва боки кордону", – процитувала його слова пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Міністр зазначив, що йдеться про майбутнє експорту української агропродукції до Євросоюзу.

"Наші партнери чують нас. Працюємо над тим, щоб нове рішення враховувало як економічні реалії України, так і чутливі моменти для європейських ринків. Попереду – кропітка праця в робочих групах для напрацювання майбутнього режиму торгівлі. Європейський Союз продовжує підтримувати Україну", – зазначив Коваль.

Він також акцентував увагу, що український аграрний сектор – надійний партнер Європи.

Єврокомісар Хансен за результатами зустрічі подякував міністру Ковалю за обмін думками.

"Стабільне та передбачуване торговельне партнерство принесе користь фермерам і споживачам з обох сторін", - висловив упевненість єврокомісар.

Як повідомлялося, перші автономні торговельні заходи (ATM) набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.

Українські аграрії занепокоєні поверненням після 5 червня 2025 року торгівлі з ЄС на поточні норми ст. 29 DCFTA, які встановлюють дуже низькі квоти на експорт окремих видів аграрної продукції. Так само може бути повернена квота на експорт 100 тис. тон біоетанолу, тому ведуться переговори щодо можливості збільшення цих квот, але є побоювання, що до 5 червня залишилося занадто мало часу для практичного оформлення цього рішення.