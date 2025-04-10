"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив 12-ту шкільну локацію, збільшуючи інвестиції в освіту

Українська промислова компанія "Інтерпайп" спільно з мерією продовжує розвивати систему технічної освіти в м. Дніпро і офіційно відкрила 12-ту шкільну локацію після модернізації.

Згідно з інформацією компанії у четвер, "Інтерпайп" продовжує розбудовувати екосистему технічної освіти навколо себе.

"По суті створюємо прості освітні ланцюжки для молоді: "школа-профтех-виробництво" або "школа-виш-виробництво". На сьогодні охопили вже шкільну, професійну та вищу освіту. В кожному навчальному закладі будуємо сучасну навчальну локацію та адаптуємо програму, фактично відтворюємо частину власного виробничого процесу для спеціальних симуляторах", - констатують в компанії.

Як повідомляється, сьогодні офіційно відкрили після модернізації 12-ту шкільну локацію - діти вивчатимуть тут математику, фізику, програмування та найголовніше – основи мехатроніки, здобудуть перші навички управління промисловими роботами. Отримані знання знадобляться тим, хто вирішить працювати в майбутньому на сучасному підприємстві, такому як "Інтерпайп".

При цьому наголошується на надійному партнерстві міської влади Дніпра - Дніпровській міській раді та Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, які взяли на себе ремонт приміщення.

"Діти відгукуються жвавим інтересом до виробництва. Тому маємо надію, що скоро побачимо їх в своїх цехах у якості кваліфікованих фахівців. Інвестувати в освіту – довгий та непростий шлях, але вважаємо такі інвестиції стратегічно важливими, навіть під час війни, не менш важливими за інвестиції у виробничі потужності", - підкреслюється в пресрелізі.

Як раніше повідомляла директорка із корпоративних відносин "Інтерпайпу" Людмила Новак, компанія "Інтерпайп" створює кабінети мехатроніки в навчальних закладах Дніпра із розрахунком на поповнення фахівцями підприємств групи приблизно через 10 років. При цьому наголошувала, що Interpipe закохує дітей в інженерні професії, створюючи сучасні мехатроніки лабораторії в школах - згодом це має закрити дефіцит кадрів.

Мехатроніка - наука, що поєднує електроніку, механіку та інформатику.

Привертати увагу молоді до технічних спеціальностей Interpipe почав з 2016 року. У Дніпрі та Нікополі зосереджені найбільші заводи "Інтерпайпу" і кваліфікованих робітників гостро не вистачає.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.