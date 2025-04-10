Інтерфакс-Україна

Економіка

10:03 10.04.2025

Трамп вважає, що Китай хотів би укласти торговельну угоду зі США

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Трамп вважає, що Китай хотів би укласти торговельну угоду зі США
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп після рішення підвищити мита на товари з Китаю до 125% заявив, що Пекін хоче укласти торговельну угоду з Вашингтоном, але не знає, як це зробити.

"Китай хоче укласти угоду. Вони просто не знають, як підійти до цього", - сказав Трамп журналістам на заході в Білому домі.

"Голова КНР - горда людина. Я знаю його дуже добре, але вони не знають, як підійти (до угоди - ІФ-У). Вони розберуться. Вони зараз розбираються з цим, вони хочуть укласти угоду", - додав американський лідер.

Раніше в середу Трамп оголосив про рішення збільшити мита на китайські товари до 125%. Він зазначив, що мита "набувають чинності негайно".

Раніше влада Китаю підняла мита на американську продукцію з 34% до 84%.

Теги: #торговельна #мита #китай #трамп

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