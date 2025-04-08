Інтерфакс-Україна

Економіка

20:11 08.04.2025

Україна поставила в 2022-2025 рр. у Молдову 99,2% загального імпорту соєвих бобів

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Україна поставила в 2022-2025 рр. у Молдову 99,2% загального імпорту соєвих бобів

Молдова за період із 2022 року по січень-березень 2025 року імпортувала 99,22% соєвих бобів із України, яка поставила на цей ринок 56,64 тис. тонн із загального обсягу імпорту в 57,08 тис. тонн, повідомив молдовський онлайн-ресурс agroexpert.md.

Згідно повідомлення, загальний товарообіг за аналізований період становив 71,42 тис. тонн, у тому числі 79,9% припадало на імпорт, а 20,1% — експорт своєвих бобів.

Україна стабільно лідирувала у постачанні соєвих бобів протягом усього аналізованого періоду. У 2022 році на неї припадало 99,99% імпорту (14,84 тис. тонн), у 2023 році – 97,19% (10,08 тис. тонн), у 2024 році – 99,50% (30,20 тис. тонн), у першому кварталі 2025 року – 9%.

Інші країни-імпортери мали значно меншу частку. Відтак Німеччина посідала друге місце з часткою 0,39% від загального імпорту (0,22 тис. тонн), причому весь імпорт із цієї країни припав на 2023 рік. Румунія знаходиться на третьому місці з часткою 0,26% (0,15 тис. тонн), основний обсяг імпорту з цієї країни було здійснено у 2024 році.

 

Теги: #експорт #соя #молдова

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