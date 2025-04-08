Україна ще не обрала юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США, але має визначитись цього тижня

Юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі Сполученими Штатами Америки про розподіл критично важливих природних ресурсів ще не обрано, проте має бути визначено цього тижня, повідомила перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлії Свириденко.

Під час заходу з нагоди підписання угоди про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) у вівторок Свириденко, відповідаючи на запитання журналістів, повідомила, що українська делегація відбуде до США після того, як буде сформовано компанди, президент Володимир Зеленський погодить основні перемовні позиції та будуть відповідні директиви.

Водночас конкретних дат вона не назвала. "Це все, що я можу вам розказати", - сказала Свириденко.

За словами заступника міністра економіки – торгового представника України Тараса Качки, оновлена угода з країнами ЄАВТ не вплине на угоду про копалини з США.

"Не все в житті настільки пов’язано", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше Свириденко в соцмережі Х повідомила, що Україна цього тижня відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів.

Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомив, що візит української делегації до США має відбутись 11-12 квітня. До складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та міністерства юстиції України, але без політиків вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа на цьому етапі вимагають технічних консультацій, повідомили двоє чиновників, які побажали не називати їхніх імен, оскільки переговори не є публічними. За їх словами, Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування з питань переговорів.