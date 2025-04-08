Інтерфакс-Україна

Економіка

16:42 08.04.2025

Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР

2 хв читати
Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України опублікувала повний документ матриці оподаткування віртуальних активів (ВА), згідно з якою ставка оподаткування ВА складає 18% податку на доходи фізосіб і 5% військового збору, або пільгові 5% та 9%.

Документ опублікував голова регулятора Руслан Магомедов у своєму Телеграм-каналі у вівторок.

"У цифрову епоху питання податків для криптовалюти - не гіпотеза, а реальність, що дуже швидко наближається. Саме тому НКЦПФР розробила матрицю, яка демонструє варіанти оподаткування різних операцій з віртуальними активами - від майнінгу до airdrop. Вона базується на міжнародному досвіді та адаптована до української юрисдикції", - прокоментував документ Магомедов.

Згідно з матрицею, об’єктом оподаткування є чистий дохід (дохід-витрати) або виручка. Момент визначення доходу може бути за загальним правилом, що передбачає визнання доходу у момент отримання, як компенсації за товари/послуги чи у момент відчуження віртуальних активів в обмін на інші активи, у тому числі на інші віртуальні активи.

Існує також варіант визначення доходу у момент обміну віртуальних активів на валютні цінності чи на інші (не цифрові) активи. В якості оподатковуваних операцій розглядаються лише операції відчуження ВА в обмін на інші валютні цінності чи на інші активи, що не є віртуальними активами. Країни, що не оподатковують crypto-to-crypto: Австрія, Франція, Сінгапур (не має податку на приріст капіталу для індивідуальних інвесторів та компаній), Малайзія (криптовалютні транзакції звільняються від податків, лише якщо вони не є регулярними або повторюваними); Грузія (фізособи звільняються від будь-якого прибуткового податку на прибуток від продажу криптовалюти та від податку на приріст капіталу).

У матриці також розписані методи оподаткування окремих операцій: майнінгу, стейкінгу, хардфорку та еірдропсів.

Згідно із документом, створення токенів, поставка без оплати, зберігання та переказ ВА (якщо послуги безкоштовні), обмін ВА та модифікація токенів не підлягають ПДВ. Проте, поставка товарів/послуг з отриманням винагороди криптовалютою, винагороди за зберігання та переказ ВА, деякі модифікації, що призводять до поліпшення існуючого токена або до створення нового токена - будуть обкладатися ПДВ і, можливо, звільнятися від нього на підставі статті 135(1)(e) Директиви про ПДВ як послуги, що стосуються платіжних засобів.

Як повідомляв 12 березня Магомедов, комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів на робочій групі комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, а також підготувала драфт законопроєкту.

У свою чергу в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року із залученням технічної допомоги міжнародних партнерів, він базуватиметься на європейській директиві MiCA.

Джерело: https://t.me/rmagomedov/46

Теги: #нкцпфр #магомедов #віртуальні_активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 04.04.2025
В НКЦПФР сформувався кістяк команди нової генерації, яка стане рушієм успіху – голова

В НКЦПФР сформувався кістяк команди нової генерації, яка стане рушієм успіху – голова

11:26 04.04.2025
Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів

Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів

18:18 03.04.2025
НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова

НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова

15:36 03.04.2025
Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

14:39 03.04.2025
НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань – голова

НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань – голова

15:14 29.03.2025
НКЦПФР презентувала свою модель розподілу з НБУ регулювання віртуальних активів

НКЦПФР презентувала свою модель розподілу з НБУ регулювання віртуальних активів

16:52 18.03.2025
НДУ значно знизив вартість послуг на облік часток ТОВ і ТДВ після скарг підприємців - Магомедов

НДУ значно знизив вартість послуг на облік часток ТОВ і ТДВ після скарг підприємців - Магомедов

16:10 18.03.2025
Голова НКЦПФР бачить завданням держави виконати зобов’язання перед міноритаріями "Укрнафти", "Мотор Січі" та ЗТР

Голова НКЦПФР бачить завданням держави виконати зобов’язання перед міноритаріями "Укрнафти", "Мотор Січі" та ЗТР

11:57 18.03.2025
Голова НКЦПФР сподівається на початок виплат клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" влітку

Голова НКЦПФР сподівається на початок виплат клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" влітку

18:29 17.03.2025
Голова НКЦПФР наполягає на IPO, SPO та обігу паперів українських компаній повністю або частково в Україні

Голова НКЦПФР наполягає на IPO, SPO та обігу паперів українських компаній повністю або частково в Україні

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП – Мінфін

Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2024

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

Україна має готувати ринок капіталу до залучення інвестицій на повоєнне відновлення – Рожкова

ОСТАННЄ

Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП – Мінфін

"Укрнафта" добуватиме вуглеводні на Олеській ділянці замість "Надра України"

Нова угода з країнами ЄАВТ повністю скасовує мита на промислову продукцію та 676 товарів з чотирьох країн

Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ - Шмигаль

Нью-Йорк зберіг лідерство серед міст світу за кількістю мільйонерів

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2024

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних

Україна має готувати ринок капіталу до залучення інвестицій на повоєнне відновлення – Рожкова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА