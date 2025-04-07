Інтерфакс-Україна

Економіка

20:17 07.04.2025

Мінекономіки запустило грантову програму для співфінансування виробництва компонентів зброї "Зроблено для перемоги"

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Мінекономіки запустило грантову програму для співфінансування виробництва компонентів зброї "Зроблено для перемоги"

Міністерство економіки України запустило програму підтримки виробництва компонентів для створення літальних апаратів та будь-яких компонентів зброї "Зроблено в Україні", на яку з держбюджету виділено 1 млрд грн, повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа на презентації програми в понеділок.

"Програма працює на умовах співфінансування, тобто до 8 млн грн дає держава. На умовах 50 на 50 для загальних виробників треба співфінансування власними коштами або кредитними, або для виробників, які розташовані, наприклад, на прифронтових територіях, або є виробниками безпілотних літальних апаратів (за вказаним КВЕД) відповідно, вони користуватимуться співфінансуванням на умовах 70 на 20", - сказав він.

За його словами, метою програми є профінансувати створення нових виробництв і дозволити новим українським виробникам придбати обладнання, створити нові робочі місця і таким чином активно працювати.

Він зазначив, що програмою може скористатись будь-яке українське підприємство, або навіть фонд, чи лише майбутній підприємець, який хоче створити підприємство.

Для цього потрібно подати заявку через портал "Дія" і бізнес-план на отримання гранту, після чого заявник отримає зворотній зв'язок.

Програма "Зроблено для перемоги" є компонентою платформи "Зроблено в Україні", де вже наявні 14 інших програм. В цьому році на нову програму закладено 1 млрд грн бюджетних коштів, і, за словами Телюпи, напряму не планується залучати донорів для фінансування.

Як пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, виробництво компонентів є одним з проблемних місць у виробництві безпосереднього озброєння. Він наголосив, що на сьогодні на території України працює більше 100 виробників компонентів.

Як стало відомо кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", до зустрічі з журналістами була проведена зустріч безпосередньо з самими виробниками. Представники міністерств не уточнили, чи є вже конкретні бажаючі взяти участь у програмі, проте наголосили, що фіксується зацікавленість.

 

 

 

Теги: #грант #програма

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