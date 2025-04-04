Інтерфакс-Україна

Економіка

16:14 04.04.2025

АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

1 хв читати
АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції десятьом найбільшим виробникам/реалізаторам курячих яєць, повідомила пресслужба відомства.

В АМКУ нагадали, що курячі яйця включені до переліку базових товарів, які формують "споживчий кошик".

"На сьогодні в Україні спостерігається збільшення їх вартості в точках роздрібного продажу продуктів харчування. Така ситуація притаманна ринку курячих яєць, зокрема напередодні Великодніх свят, коли збільшується попит на відповідний товар", - зазначили в АМКУ.

У відомстві акцентували, що наразі проводять дослідження коливання цін на курячі яйця.

За інформацією АМКУ, ринок яєць віднесено до експортно-орієнтованих галузей промисловості. Проте нарощування обсягів експорту товару за рахунок зменшення обсягів його реалізації на внутрішній ринок призводить до виникнення штучного дефіциту яєць в Україні і підвищення цін на них для кінцевих споживачів (враховуючи збільшення попиту через наближення Великодня).

АМКУ застеріг суб’єктів господарювання – учасників ринку, що здійснюють виробництво курячих яєць, від підвищення цін та створення умов для виникнення штучного дефіциту.

"Про результати розгляду наданих комітетом рекомендацій суб’єкти господарювання повинні повідомити АМКУ у 10-денний строк з дня їх отримання", - попередив АМКУ.

Теги: #амку #яйця #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 04.04.2025
Аграрний експорт становить понад 50% усього експорту України - Шмигаль

Аграрний експорт становить понад 50% усього експорту України - Шмигаль

07:43 03.04.2025
Україна у березні збільшила експорт на 4,5%

Україна у березні збільшила експорт на 4,5%

14:26 02.04.2025
Експорт пшениці у квітні 2025р. може скласти 1 млн тонн - аналітики

Експорт пшениці у квітні 2025р. може скласти 1 млн тонн - аналітики

14:01 31.03.2025
Україна щорічно збільшуватиме експорт насіння с/г культур на 10-15% - науковці

Україна щорічно збільшуватиме експорт насіння с/г культур на 10-15% - науковці

14:15 29.03.2025
Мито на експорт металобрухту з України до Туреччини продовжить діяти і після можливої ратифікації угоди про вільну торгівлю - нардеп

Мито на експорт металобрухту з України до Туреччини продовжить діяти і після можливої ратифікації угоди про вільну торгівлю - нардеп

13:43 28.03.2025
Україна в березні експортувала 3,2 млн тонн зерна

Україна в березні експортувала 3,2 млн тонн зерна

11:27 28.03.2025
Найбільш привабливими для українського фармекспорту є схожі з Україною за структурою споживання ринки - "Дарниця"

Найбільш привабливими для українського фармекспорту є схожі з Україною за структурою споживання ринки - "Дарниця"

13:42 26.03.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала 32,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна в 2024/25 МР експортувала 32,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

20:46 20.03.2025
АМКУ дозволив групі BGV Буткевича придбати заводи "Аерок"

АМКУ дозволив групі BGV Буткевича придбати заводи "Аерок"

20:22 19.03.2025
Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів

Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова

ЄБРР, IFC та ЧБТР надали "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС 147 МВт на Волині

Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

ОСТАННЄ

Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через підвищення мит - ЄБА

УЗ відновила після кібератаки частину функцій в особистому кабінеті на "E-Портал УЗ-Карго"

ДОТ планує закупівлю бензинів на пік зниження цін на нафту

Києво-Могилянська академія встановила СЕС 100 кВт для забезпечення енергонезалежності

Україна в 2024/2025 МР експортувала понад 33 млн тонн зерна

Кабмін дозволив "Укргідроенерго" залучити $70 млн кредиту МБРР на встановлення гібридних систем виробництва е/е

Нерезиденти-інвестори у держоблігації України здійснили перший візит в Україну з початку війни – Мінфін

Кабмін вдвічі збільшив суми грантів по програмі "єРобота" для прифронтових регіонів - Шмигаль

Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів

Epicentr Ceramic Corporation планує збільшити частку експорта продукції до 30% у 2025 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА