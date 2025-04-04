АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції десятьом найбільшим виробникам/реалізаторам курячих яєць, повідомила пресслужба відомства.

В АМКУ нагадали, що курячі яйця включені до переліку базових товарів, які формують "споживчий кошик".

"На сьогодні в Україні спостерігається збільшення їх вартості в точках роздрібного продажу продуктів харчування. Така ситуація притаманна ринку курячих яєць, зокрема напередодні Великодніх свят, коли збільшується попит на відповідний товар", - зазначили в АМКУ.

У відомстві акцентували, що наразі проводять дослідження коливання цін на курячі яйця.

За інформацією АМКУ, ринок яєць віднесено до експортно-орієнтованих галузей промисловості. Проте нарощування обсягів експорту товару за рахунок зменшення обсягів його реалізації на внутрішній ринок призводить до виникнення штучного дефіциту яєць в Україні і підвищення цін на них для кінцевих споживачів (враховуючи збільшення попиту через наближення Великодня).

АМКУ застеріг суб’єктів господарювання – учасників ринку, що здійснюють виробництво курячих яєць, від підвищення цін та створення умов для виникнення штучного дефіциту.

"Про результати розгляду наданих комітетом рекомендацій суб’єкти господарювання повинні повідомити АМКУ у 10-денний строк з дня їх отримання", - попередив АМКУ.