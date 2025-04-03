Інтерфакс-Україна

Економіка

19:07 03.04.2025

Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

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Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим
Фото: Фото АР

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував запровадження митних зборів президентом США Дональдом Трампом, закликав французькі компанії, що працюють у США, призупинити там усі інвестиційні проєкти.

Макрон назвав введення мит «жорстоким і необґрунтованим» рішенням, передають у четвер французькі ЗМІ.

«Торговельні дефіцити не коригують шляхом запровадження тарифів», - заявив Макрон під час зустрічі в Єлисейському палаці з представниками експортних галузей і керівниками підприємств.

За його словами, ці «надзвичайно серйозні заходи для європейської економіки» матимуть для неї «величезні наслідки».

«І можна сказати напевно: унаслідок ухвалених минулої ночі рішень американська економіка й американці, чи то підприємства, чи то громадяни, стануть слабшими, ніж учора, і біднішими», - сказав президент республіки. На його думку, у цій ситуації європейцям слід «зберігати єдність».

Макрон також закликав французькі підприємства, що працюють у США, тимчасово зупинити там усі інвестиційні проєкти, доки оголошення Трампа про різке збільшення мит щодо Європейського союзу не буде прояснено.

«Важливо, щоб (...) майбутні або оголошені останніми тижнями інвестиції були тимчасово припинені доти, доки ми не прояснимо ситуацію зі Сполученими Штатами Америки», - вважає французький президент.

Він висловив думку, що мільярдні інвестиції великих європейських гравців в американську економіку були б неправильним сигналом у ситуації, коли США «б'ють по нам».

Теги: #мита #реакція #франція #сша

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