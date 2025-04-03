Інтерфакс-Україна

Економіка

15:32 03.04.2025

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред

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Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред
Фото: https://www.facebook.com/taras.kachka

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Європейського Союзу, і це буде ефективніше, ніж запровадження Европейською Комісією тарифів на українські агротовари після завершення 5 червня дії автономних торговельних заходів, заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

"Йдеться про увагу (уряду України– ІФ-У) до торговельних потоків, про домовленості України та ЄС у 2023-2024 роках, про регіональний контроль над потоком зернових продуктів з України до сусідніх п’яти держав-членів та запровадженої Україною системи експортних ліцензій. Це свідчення того, що ми прислухаємося до занепокоєнь партнерів. Ми переконані, що можемо забезпечити передбачуваність торгових потоків з України до ЄС краще за будь-які тарифи", - сказав він на онлайн-дискусії "Майбутнє режиму торгівлі Україна-ЄС: позиція українського агробізнес-спільноти".

Торгпред нагадав, що Україна купує багато ресурсів, продуктів, які необхідні для виробництва української агропродукції, саме в ЄС. Тож продукти, які поставляє йому Україна, мають європейську складову, і до них не може бути упередженого ставлення.

Качка зауважив, що Україна насправді є опорою для фермерської спільноти ЄС, адже завдяки українській агропродукції на ринку ЄС підтримується цінова стабільність, покриваються дефіцити.

"Ми підтримуємо виробників у ЄС, а також ми є великими клієнтами виробників ЄС", - акцентував він.

Що раніше, як підкреслив Качка, Україна та ЄС проведуть повну лібералізацію торгівлі, зокрема сільгосппродуктами, то більше можливостей матимуть для адаптації українські та європейські фермери. У середньостроковій і довгостроковій перспективі Україна є рішенням для всіх викликів ЄС у сільському господарстві, наголосив він.

"Сьогодні весь світ обговорює мита, їхнє розширення, їхню користь. Це щодо рішення адміністрації США запровадити додаткове мито на продукцію ЄС і зробити його вищим, ніж на українські товари. Це справді болюче (рішення – ІФ-У) і подеколи настільки, що ми бачимо реакцію Європейського Союзу", - провів Качка аналогію із квотуванням США на товари з ЄС і ставленням європейських країн до квотування української агропродукції.

Він додав, що обговорювати запровадження ЄС тарифів проти української продукції недоцільно.

"Для нас - для України та Європейського Союзу - важливо зберегти та покращити доступ до ринку, оскільки це важливо для обох сторін", - резюмував торгпред України.

Теги: #качка_тарас #єс #торгівля

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