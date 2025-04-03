НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань – голова

Інститути спільного інвестування (ІСІ) цілком законно використовувались і використовуються великим бізнесом для оптимізації податку на прибуток, вважає голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Руслан Магомедов, але, за його словами, для уникнення податкових зловживань комісія планує змінити їх звітність.

"Є одна тема, якою нам постійно дорікають податкові органи, що компанії з управління активами та інвестиційні фонди робили операції не грошима спільного інвестування… Ми хочемо змінити звітність, щоб було чітко видно - це гроші спільного інвестування чи ні", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Магомедова, такі зміни не варто вважати поганою новиною. "Бо є чутки, щоб взагалі прибрати цю податкову пільгу для ІСІ, нібито цього вимагають наші міжнародні партнери", – пояснив голова комісії.

По суті дорікань податкових органів він уточнив, що інвестфонд має бути наповнено грошима шляхом продажу своїх акцій чи пайових сертифікатів, і саме за ці гроші має здійснюватися інвестиційна діяльність та отримуватися прибуток, який в такому разі позбавлений податку на прибуток, допоки він інвестується далі й не розподіляється. "Але багато хто зловживав цим і подавав як активи ІСІ те, що ними насправді не було. Це питання залишалось актуальним впродовж багатьох років", – сказав Магомедов.

Щодо оцінки можливості ховати реальних кінцевих бенефіціарних власників за структурами ІСІ, то, як вважає голова регулятора, це неможливо.

"В цьому питанні НКЦПФР є взірцем. Після початку повномасштабної війни саме комісія першою встановила вимоги до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які є підсанкційними особами або дотичними до країни-агресора в корпоративних структурах професійних учасників", – підкреслив він.

За словами Магомедова, наразі діє міжвідомча робоча група по санкціях, де він є членом, і НКЦПФР запропонували не тільки Нацбанку, а й іншим регуляторам, які видають ліцензії, вимагати розкриття кінцевих бенефіціарних власників, які мають вплив більше 10%.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд в матеріалах до оновленої за результатами 7-го перегляду програми розширеного фінансування, заявив про суттєві недоліки системи ІСІ в Україні через надані їй податкові пільги, які можна вирішити шляхом посилення регулювання та моніторингу.

Зі свого боку українська сторона в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику взяла зобов’язання підготувати дорожню карту для усунення прогалин у системі ІСІ порівняно з передовою міжнародною практикою та у консультаціях з МФО. "Це передбачає, в тому числі, посилення регулювання та моніторингу, при цьому повністю враховуючи фіскальні наслідки відповідних податкових видатків", – зазначається в документі.