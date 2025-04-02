Експорт пшениці у квітні 2025р. може скласти 1 млн тонн - аналітики

Україна у березні експортувала 1,1 млн тонн пшениці, що є одним із найвищих місячних показників поточного сезону, у квітні обсяги поставок можуть бути дещо нижчими, але все ж таки залишаться на високому рівні, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у рамках Всеукраїнської аграрної ради.

"На квітень вже законтрактовано 850 тис. тонн пшениці, а загальний місячний експорт може сягнути 1 млн тонн. Попри загальну стагнацію попиту на європейському ринку, українське зерно знаходить свого покупця, зокрема в Єгипті", — зауважили аналітики.

Однак, на думку експертів, з цінової точки зору ситуація менш оптимістична. Основні напрямки експорту української пшениці — Італія, Іспанія, Нідерланди — зберігають пасивну позицію щодо нових закупівель, а повернення мит на українське зерно до ЄС з червня може ще більше ускладнити доступ до європейського ринку.

"Поки що немає ніяких позитивних новин для ціни на пшеницю. Біржовий ринок останніми тижнями просідав, і ми бачимо серйозний розрив між фізичним ринком та біржовими котируваннями. Якщо FOB-ціна в Україні наразі вища за Чикаго на $60 на тонні, то до червня-липня ринки зазвичай синхронізуються. Це означає, що українська фізична ціна може просісти, особливо з урахуванням наближення нового врожаю", — прокоментували у "Пуск".

За даними аналітиків, умовна середня ціна на пшеницю 2 класу нового врожаю на липень прогнозується на рівні $190-200 за тонну на базисі CPT-порт, тоді як наразі цей показник фіксується на рівні $210-215. Потенційне зниження може скласти до $20 на тонні.

"Якщо є можливість — не варто поспішати з продажем. Історично у липні-серпні ринок насичується пшеницею з усіх основних країн-експортерів — Україна, Росія, Румунія, США — і навіть за дефіцитного балансу ціна зазвичай падає. Водночас сезонна модель показує, що з жовтня по грудень можливе зростання до $220–235 за тонну на базисі CPT-порт. Тому, якщо дозволяє фінансова подушка, варто розглядати відтермінування продажів", — додали аналітики.

Вони констатували, що на внутрішньому ринку наразі найкращі ціни пропонують борошномельні підприємства — 10500 –11000 грн/тонна на пшеницю 2-3 класу.

"В умовах млявого експортного попиту це може бути вигіднішим рішенням для аграріїв", - вважають у "Пуск".