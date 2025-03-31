Інтерфакс-Україна

Економіка

14:29 31.03.2025

ДАР уже зареєстровав понад 200 тис. аграріїв

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ДАР уже зареєстровав понад 200 тис. аграріїв

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) вже зареєстровано вже понад 200 тис. користувачів, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Міністр зауважив, що станом на кінець березня 2025 року 72,6% зареєстрованих користувачів ДАР становлять фізичні особи, 16,6% — юридичні особи, а 10,8% — фізичні особи-підприємці.

За його інформацією, у системі обліковано близько 7 млн земельних ділянок загальною площею приблизно 20 млн га, що становить понад 80% від загальної площі сільгоспугідь України. Крім того, у реєстрі зафіксовано понад 573 тис. корів, 320 тис. овець і 54 тис. кіз.

"Той факт, що понад 200 тис. користувачів уже приєдналися до платформи, свідчить про високу довіру до цифрових інструментів держави, що особливо важливо в умовах війни, коли підтримка має бути швидкою та адресною. ДАР — це інструмент реальної допомоги для фермерів та водночас — платформа, через яку ми адаптуємо агросектор до стандартів ЄС. Активне зростання числа учасників системи підтверджує, що ДАР став дієвою платформою для надання державної та міжнародної підтримки агросектору", — наголосив Коваль.

Міністр також нагадав, що наразі майже всі діючі програми державної та міжнародної підтримки агросектору реалізуються через ДАР. Зокрема, через систему агровиробники подають заявки на підтримку на гектар, утримання великої рогатої худоби, овець і кіз, дотації на реконструкцію або будівництво зрошувальних мереж, а також на спеціальні програми для господарств з деокупованих і прифронтових територій.

Він додав, що у 2024 році понад 31,6 тисячі агровиробників отримали державну допомогу через платформу на суму 3,88 млрд грн. На 2025 рік у державному бюджеті на ключові програми підтримки аграріїв передбачено понад 6 млрд грн.

У Мінагрополітики наголосили, що розвиток ДАР включено до плану України в рамках програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility як ключовий інструмент модернізації аграрного сектору. Згідно з цим планом, до першого кварталу 2026 року понад 80% державної агропідтримки має надаватися саме через ДАР. У поєднанні з майбутнім запуском Виплатної агенції, яка адмініструватиме фінансування, ДАР стане базою для реалізації аграрної підтримки за стандартами ЄС.

"Інтеграція ДАР із системами ЄС — це не лише технічна відповідність. Це — передумова для повноцінного доступу українських фермерів до європейських ринків, інструментів фінансування та цифрових сервісів. Саме завдяки таким системним рішенням ми створюємо базу для справжнього партнерства з Європейським Союзом", — додав Коваль.

Мінагрополітики закликало агровиробників долучатися до системи — не лише для отримання фінансової допомоги, а й для активної участі у європейськії моделі розвитку агросектору України.

Теги: #мінагрополітики #дар #аграрії

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