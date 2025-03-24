ДТЕК за тиждень повернув енергозабезпечення для понад 163 тис. абонентів у трьох областях

Минулого тижня енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 217 населених пунктів і повернути світло в оселі для понад 163 тис. родин Дніпропетровської, Донецької і Одеської областей.

"З 17 по 23 березня енергетики продовжували усувати наслідки ворожих обстрілів. Найбільше – на Дніпропетровщині, яка вже майже постійно піддається ворожим атакам. Особливо південь області, наближений до зони бойових дій. Минулого тижня нашим фахівцям тут вдалося повернути світло для 110,6 тис. родин", – повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок.

У свою чергу найбільш активні бої тривають також у Донецькій області. Попри постійну небезпеку фахівці енергокомпанії відновлюють електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення ремонтів. За останні сім днів тут вдалося відновити електропостачання в оселях майже 52,6 тис. родин.

Ворожі атаки спричиняли відключення і в Одеській області: минулого тижня тут вдалося повернути електрику у 470 домівок місцевих жителів, знеструмлених обстрілами. Енергетики відновили постачання електроенергії максимально оперативно, щойно сапери та військові надали дозвіл.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 18,1 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.