Інтерфакс-Україна

Економіка

19:46 20.03.2025

Програма ReArm Europe передбачає можливості закупівель продукції ОПК України – єврокомісар Домбровскіс

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Програма ReArm Europe передбачає можливості закупівель продукції ОПК України – єврокомісар Домбровскіс
Фото: elements.envato.com

Програма ReArm Europe обсягом EUR800 млрд на найближчі чотири роки, опублікована Європейською комісією 19 березня, надає країнам-членам ЄС додаткову фіскальну гнучкість для збільшення витрат на оборону: вони можуть витрачати на ці цілі до 1,5% ВВП щороку з 2025 року, і на частину цих грошей може розраховувати ОПК України, повідомив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

"Важливо те, що українська військова промисловість включена в цю європейську систему закупівель. Тоді як, наприклад, низка інших країн за межами Європи не включені в цю систему закупівель", – сказав він журналістам на прес-конференції у четвер за результатами свого візиту до Києва.

Домбровскіс уточнив, що мова йде про безпекову підпрограму у EUR100 млрд з ReArm Europe, в яку планується інтегрувати українську військову промисловість на рівних з військовою промисловістю ЄС.

За словами Домбровскіса, ці додаткові витрати країн-членів окрім посилення їх власних оборонних можливостей також вони можуть бути використані для надання військової підтримки Україні.

"Існує певна система, як країни-члени ЄС, а також союзники по НАТО працюють над цими поставками. Але надання країнам-членам ЄС додаткової фіскальної гнучкості для надання військової підтримки Україні, безумовно, спростить прийняття деяких з цих рішень країнами-членами ЄС", – пояснив єврокомісар.

Теги: #опк #єс

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