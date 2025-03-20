Інтерфакс-Україна

Економіка

19:11 20.03.2025

ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс

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ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс

 Поточний план виділення ЄС Україні фінансування в рамках механізму ERA за рахунок заморожених коштів РФ передбачає продовження виплат по EUR1 млрд кожного наступного місяця, а відтак у грудні єдиним траншем останні EUR6 млрд, повідомив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

"Враховуючи, що потребу у фінансуванні на цей рік покрито, ми в певному сенсі переглянули цей графік виплат, щоб допомогти Україні покрити розрив у фінансуванні, який зазвичай виникає в січні. Отже, вже з прицілом на наступний рік", – сказав він журналістам на пресконференції в четвер за результатами свого візиту до Києва.

Домбровскіс уточнив, що загалом на цей рік ЄС планує виділити Україні EUR30,5 млрд, зокрема EUR12,5 млрд за програмою Ukraine Facility та EUR18 млрд за механізмом ERA, з яких перші EUR3 млрд було виділено в січні і ще EUR1 млрд у цей четвер.

"Що стосується Ukraine Facility, то наступна виплата запланована в розмірі EUR4,5 млрд на квітень", – додав він.

Єврокомісар нагадав, що виділення фінансування Ukraine Facility прив’язано до виконання реформ та законодавчої роботи, прописаних у Плані України, і це питання він обговорював під час візиту в Київ, у тому числі й у Верховній Раді.

За його словами, він зустрівся із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, окремо з деякими представниками уряду, з міністром фінансів Сергієм Марченком, з головою НБУ Андрієм Пишним, а також мав зустріч у Верховній Раді з представниками парламентських фракцій та комітетів.

"Головною метою візиту було обговорення подальшої фінансової підтримки України з боку ЄС у менш визначеному геополітичному середовищі… Очевидно, зараз ведуться дискусії щодо можливих прогалин у наданні допомоги з боку США і того, як ЄС може заповнити ці прогалини, як ми можемо посилити нашу підтримку з боку ЄС. Ми вказали на нашу готовність це зробити, включно, скажімо, з реорганізацією профілю платежів для України, якщо це буде необхідно", – відзначив Домбровскіс.

Він додав, що ЄС також намагається менше покладатися на підтримку США в питаннях безпеки і оборони, і цього тижня Європейська Комісія опублікувала нову стратегію "Переозброїти Європу", яка передбачає значне збільшення оборонних інвестицій і витрат протягом наступних чотирьох років до EUR800 млрд.

За його словами, до EUR100 млрд безпекової програми фінансування європейського рівня планується також інтегрувати українську військову промисловість на рівних з військовою промисловістю ЄС.

Теги: #графік #era #єс

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