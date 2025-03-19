Інтерфакс-Україна

Економіка

10:55 19.03.2025

Здешевлення молока зміцнило позиції вітчизняних сирів на внутрішньому ринку - аналітики

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Здешевлення молока зміцнило позиції вітчизняних сирів на внутрішньому ринку - аналітики
Фото: Pixabay

Українські виробники сиру поступово виходять з глибокої кризи, з падінням цін на сировину собівартість виробництва знижується, повідомили в інформаційно-аналітичному агентстві "Інфагро".

Його аналітики зазначили, що вітчизняні сировари відчули зниження конкуренції з боку європейських сирів, оскільки їх імпорт у лютому помітно скоротився. Тим часом нормальним продажам заважає надто висока ціна на сир в Україні.

"Суттєво зросла кількість акцій. Акційні знижки досить часто сягають навіть чверті ціни. Складається враження, що, за винятком певної категорії преміальних позицій, в мережах уже лише акційні сири і продаються. Приблизно частку продажів через акції можна оцінити у 60% від всієї реалізації. І це нормально, зважаючи на наявні ціни та платоспроможність більшості українців", - наголосили в галузевому агентстві.

За його інформацією, виробники намагаються більше експортувати сир, але це вдається далеко не всім, оскільки ціни експорту часто нижчі за внутрішні акційні. У лютому все ж вдалося збільшити зовнішні продажі (на 12% більше, ніж у січні), але продажі не більші, ніж у лютому 2024 року.

"З такими цінами, які має сир українського виробництва, можливість суттєвого збільшення експорту за рахунок нових ринків збуту майже нереальна", - наголосили в "Інфагро".

Наразі Україна експротує сир на 60% в Казахстан, 24% - в Молдову. Купують український сир також Азербайджан, Лівія та Болгарія.

Імпорт сиру Україна дещо зменшила. В лютому 2025 року зовнішні закупки твердого/напівтвердого сиру проти січневих закупок зменшилися на чверть, але їх обсяг однаково на 41% більший, ніж в лютому 2024 року. Основні країни постачальники сичужного сиру в Україну – Польща (39%), Нідерланди (13%), Латвія (10%), Італія (9%) і Франція (8%).

Теги: #вартість #сир #молоко

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