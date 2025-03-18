Інтерфакс-Україна

Економіка

19:09 18.03.2025

ДПС зменшила кількість ризикових підприємств на 10 тис., планує скоротити частку заблокованих ПН до 0,1%

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ДПС зменшила кількість ризикових підприємств на 10 тис., планує скоротити частку заблокованих ПН до 0,1%

Державна податкова служба України (ДПС) зменшила кількість підприємств, віднесених до ризикових, на 10 тис., та планує максимально зменшити кількість заблокованих податкових накладних (ПН), повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

“Насьогодні (…) ми зменшили підприємства, які було віднесено до ризикових, на 10 тисяч. Прибрали цю несправедливу функцію Державної податкової служби, яка була в 2024 році та минулих (роках – ІФ-У). Зменшимо відсоток заблокованих податкових накладних”, - сказав Кравченко під час розширеного засідання платформи "Діалог Влади та Бізнесу" у понеділок, яке транслювалося онлайн.

Він додав, що наразі частка заблокованих ПН становить 0,4% від поданих, але ДПС хоче зменшити її до мінімуму. Для цього ДПС напрацювала і подала свою ініціативу до Мінфіну щодо змін до постанови, яка регулює роботи СМКОР, щоб відсоток блокування податкових накладних не перевищував 0,1%.

 

Теги: #дпс #податки

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