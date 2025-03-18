Інтерфакс-Україна

Економіка

10:37 18.03.2025

Дефіцит Фонду підтримки енергетики України не покриває заявки енергокомпаній на $0,5 млрд – Галущенко

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Дефіцит Фонду підтримки енергетики України не покриває заявки енергокомпаній на $0,5 млрд – Галущенко
Фото: https://t.me/energyofukraine/3670

Наразі дефіцит Фонду підтримки енергетики України у заявках, поданих українськими енергетичними компаніями, становить майже $500 млн, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Ради міністрів енергетики держав-членів ЄС в Брюсселі 17 березня.

"Фонд підтримки енергетики України є надзвичайно важливим (…) Нам потрібно підтримувати роботу цього механізму, тому що він довів свою ефективність", – сказав він.

Очільник Міненерго наголосив, що Україна пережила найбільш складну зиму для енергетики, зазнавши великих втрат, зокрема в генерації електроенергії, при цьому майже не застосовуючи обмеження в електропостачанні. За його словами, в Україні немає жодного регіону, де б енергетичні об'єкти не зазнали атак з боку росіян, а загальна кількість пошкоджень обчислюється тисячами випадків. Водночас нові руйнування та пошкодження в енергосистемі додаються щодня, ворог посилює обстріли.

Як вважає Галущенко, найбільш критичним пріоритетом для захисту енергетики залишається протиповітряна оборона.

"Ворог використовує дедалі складніше озброєння. Це не тільки дрони, а й ракети, балістичні ракети, які стають складнішими цілями. Вони модифікують свою зброю, щоб ефективніше руйнувати енергетичну інфраструктуру, і застосовують її більш масовано. Тому нам потрібно підвищувати рівень захисту. Це найкраще рішення для захисту енергетичного сектору", – зазначив він.

Важливим також залишається фізичний захист об’єктів, відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури.

Фонд підтримки енергетики створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та енергетичного єврокомісара Кадрі Сімсон.

На початок березня 2025 року анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили EUR1 млрд. Серед його донорів – державний та приватний сектори з понад 30 країн, міжнародні та регіональні організації.

Теги: #галущенко #енергетика

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