ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 151 тис. абонентів у 4 областях

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 10 по 16 березня змогли повністю чи частково відновити електропостачання 85 населених пунктів і повернути світло в домівки понад 151 тисячі родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.

"Минулого тижня на Донеччині, де тривають важкі бої, фахівцям вдалося повернути світло в домівки 64,1 тис. родин місцевих мешканців. Попри постійну небезпеку наші енергетики продовжують повертати світло на Донеччині, щойно це стає можливим", - повідомили у пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Своєю чергою в Дніпропетровській області з 10 по 16 березня енергетики змогли повернути електропостачання у 56,3 тис. домівок. Ворог все частіше обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Одеська область, де минулого тижня фахівці енергокомпанії змогли відновити електрику у 31,1 тис. осель.

Не полишає ворог і атак Київської області: за тиждень енергетики тут повернули світло у 150 домівок, знеструмлених через ворожі удари.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 18 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.