Десятка мереж АЗС у 2024р збільшили виплату податків на 40%

Сплата всіх податків топ-10 мереж АЗС за кількістю заправних станцій за результатами 2024 року зросла на 40%, або на 3,1 млрд грн – до 10,4 млрд грн, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у Facebook.

"Для початку зупинимось на результатах топ-10 мереж за кількістю заправних станцій, на які припадає 54% продажів пального в країні. Під податками розуміємо ПДВ (без ПДВ на імпорт), податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ", - написав він.

За словами експерта, виплата податків збільшилась, незважаючи на зниження продажів на 2,9%. Зокрема, сплата ПДВ склала 4,2 млрд грн, що на 55% більше показника 2023 року.

"Серед іншого пояснюється дією пільгової ставки ПДВ 7% протягом першого півріччя 2023-го", - зазначив Куюн.

Зі сплати податку на прибуток у минулому році було зафіксовано зростання на 32% – до 2,2 млрд грн.

Своєю чергою зарплатні податки ПДФО+ЄСВ зросли також на 32% – до 3,4 млрд грн. Середня офіційна зарплата по топ-50 збільшилася за рік до 17482 грн/міс. з 11853 грн/міс.

"Висновок. Ринок пального демонструє гарну динаміку сплати податків по всім пунктам, включно з таким проблемними як податок на прибуток й зарплатні податки", - стверджує директор "А-95".

Згідно із наданою діаграмою, за рівнем сплати податків на л палива лідирує мережа ОККО – 3,27 грн (роком раніше 2,39 грн), за якою йдуть Shell – 2,94 грн (2,21 грн) та UPG – 12,82 грн (1,67 грн).

В першій п’ятірці також WOG – 2,15 грн (1,25 грн) та AMIC – 1,94 грн (1,75 грн).

Другу п'ятірку складають KLO – 1,78 грн (0,96 грн), "Авантаж 7" – 1,43 грн (1,02 грн), БРСМ-Нафта – 1,36 грн (1,09 грн), VST – 1,2 грн (0,88 грн) та MOTTO – 1,09 грн (0,53 грн).

На думку Куюна, збільшення сплати податків відбулось переважно через тиск з боку податкової служби, народних депутатів та експертного середовища. Водночас зберігається великий розрив між лідерами та аутсайдерами платників податків на паливному ринку, що вказує, по-перше, на втрати бюджету у 2024 році і, по-друге, на потенціал збільшення бюджетних надходжень у поточному році.