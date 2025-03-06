Економіка

15:46 06.03.2025

НБУ задоволений діями Мінфіну на ринку ОВДП і очікує подальшої підтримки монетарної трансмісії

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НБУ задоволений діями Мінфіну на ринку ОВДП і очікує подальшої підтримки монетарної трансмісії

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій повідомив, що Центробанк задоволений діями Міністерства фінансів на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та сподівається на подальшу підтримку монетарної трансмісії.

“Порівнюючи з минулими роками, ви знаєте, які були обсяги чистого фінансування. Роловер у 2023 році становив 150%, з результатами минулого року - понад 160%. На нашу думку, достатня ліквідність системи, нормальна комунікація Міністерства фінансів, ефективність банків (…) сприятимуть залученню роловера у випадку необхідності залучення чистого фінансування без додаткових стимулів з боку Національного банку”, - зазначив він під час брифінгу в четвер.

Гелетій додав, що в НБУ з Мінфіном та урядом налагоджені ефективні партнерські відносини, і центробанк готовий до активної дискусії у разі необхідності.

За його словами, після внесення змін до закону про держбюджет в 2024 році НБУ модифікував підхід, що дало змогу Мінфіну залучити каналом бенчмарків в 2024 році приблизно 100 млрд грн, проте лишився запас бенчмарків на поточний рік у зв’язку з додатковою міжнародною допомогою в грудні.

“Міністерство фінансів наразі його активно використовує. З січня-лютого по цьому каналу залучено 30 млрд грн. З урахуванням, що показник чистого фінансування у бюджеті 2025 року наразі невеликий, всього 17 млрд грн”, - зазначив Гелетій.

Він додав, що за результатами січневого рішення Мінфін відреагував доволі ефективно, оскільки було зафіксовано зростання дохідності річних і дворічних ОВДП на 0,75 відсоткового пункту (в.п.). Разом з тим, за результатами двох останніх аукціонів на 1,7 в.п. зросла дохідність бенчмарк-ОВДП, які є інструментом з високим попитом з боку банківської спільноти.

Тому НБУ очікує продовження активної трансмісії і збільшення ставок.

Як додав голова центробанку Пишний, НБУ взаємодіє з Мінфіном, працює підгрупа, яка була створена у 2023 році на базі Ради фінансової стабільності, метою якої було відновлення функціональності внутрішнього боргового ринку. Він вважає, що внутрішній борговий ринок може бути ефективним каналом покриття наявної потреби без застосування “драматичних” заходів стимулювання.

Теги: #нбу #мінфін

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