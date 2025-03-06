Попит на ввезені уживані іномарки в лютому зменшився на 5% - "УкрАвтопром"

Український автопарк у лютому поповнили майже 17 тис. ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів, що на 5% менше, ніж у лютому минулого року, повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.

Разом з тим, порівняно з січнем-2025 попит на такі авто зріс більш ніж на 21%.

Згідно з повідомленням, середній вік вживаних автомобілів, що перейшли на українську реєстрацію у лютому, становив 9,5 років.

За даними "УкрАвтопрому", найбільша частка у сегменті ввезеного автомобільного "секондхенду" з великим відривом належить бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні – 23%, електромобілі – 22%, гібриди – 5% і авто з ГБО - 4%

Лідером цього сегмента авторинку впевнено залишається Volkswagen Golf - 900 реєстрацій.

До п'ятірки найпопулярніших моделей ввійшли також Renault Megane – 653 од., Skoda Octavia – 592 од., Volkswagen Tiguan – 490 од., Audi Q5 – 449 од.

Всього за січень-лютий першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.