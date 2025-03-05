Кількість підприємниць в Україні за останні п’ять років зросла на 22,5%, проте їх частка в розрізі ФОП не змінилась

Чисельність жінок-підприємниць в Україні за останні п’ять років виросла з 0,9 млн у 2020 році до 1,1 млн у 2024 році, проте їх частка серед усіх фізичних осіб-підприємців (ФОП) лишилась майже на тому ж рівні - 46% у 2020 році проти 48% у 2024 році, такими є результати дослідження YouControl.Market.

Згідно з опублікованими даними, протягом 2020-2024 років включно кількість фізичних осіб-підприємців (ФОПів) в Україні демонструвала зростання, попри складні економічні та зовнішні обставини, зокрема, повномасштабне вторгнення росії у 2022 році. Станом на 31 грудня 2024 року в Україні було 2,3 млн ФОПів, а у 2020 році - 1,9 млн. Таким чином, за п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 330 тис., або 17,1%.

Проте, зазначається, що фіксується зростання частки жінок серед нових реєстрацій: у 2024 році вони становили 61,0% (175,1 тис. із 287 тис. нових ФОПів), порівняно з 50,4% у 2021 році (149,5 тис. із 296,4 тис.)

Як зазначено у дослідженні, станом на 31 грудня 2024 року лідерами за кількістю жінок в підприємництві є Київ - 131,5 тис., Дніпропетровська - 83,5 тис., Львівська - 73,1 тис., Харківська - 71,3 тис. та Одеська область - 71,4 тис.

За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область - 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%). Наголошується, що навіть якщо в містах з високою абсолютною кількістю (наприклад, Київ - 46%) жіночий сегмент не домінує, дані свідчать про успішну інтеграцію жінок у бізнес-середовище на регіональному рівні.

Щодо секторального розрізу, аудит та бухгалтерський облік демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13,5 тис. із 15,7 тис. ФОПів). Також жінки активні у галузі освітніх установ (доля складає 76,5% жінок - 27 тис. із загальних 35,4 тис. ФОП).

"Інші послуги" лідирують за абсолютними показниками — 66,7% жінок (160,7 тис. із 240,9 тис.). В YC.Market пояснюють, що цей сектор охоплює найширший спектр діяльності - від консалтингу до побутових послуг.

Висока активність жінок також спостерігається у туризмі (64,7% або 11,9 тис. із 18,4 тис.), медичних закладах (63,7% або 26,4 тис. із 41,4 тис.), легкій промисловості (61,1% або 15,5 тис. із 25,3 тис.) та роздрібній торгівлі (60,5% або 426,5 тис. із 705,1 тис.). У фармацевтичній галузі, громадському харчуванні та мистецьких організаціях частка жінок трохи менша - 58,4%, 56,6% та 56,3% відповідно.