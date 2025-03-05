Економіка

09:33 05.03.2025

Влада США дала Chevron місяць на вихід із Венесуели

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Влада США дала Chevron місяць на вихід із Венесуели

Міністерство фінансів США дало американській енергетичній компанії Chevron Corp. термін до 3 квітня на завершення роботи у Венесуелі.

Як зазначає Bloomberg, компанія отримала на згортання операцій лише 30 днів замість звичайних для таких випадків шести тижнів. Це може бути способом чинити додатковий тиск на лідера країни Ніколаса Мадуро з метою змусити його піти на угоду з президентом США Дональдом Трампом.

Мінфін США наголошує, що ліцензія не дозволяє виплачувати будь-які види податків або роялті уряду Венесуели, будь-які дивіденди держкомпанії Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) та її дочірнім товариствам. Як і раніше, заборонено продаж нафти або нафтопродуктів, вироблених спільними підприємствами Chevron у Венесуелі, будь-куди, крім США.

Chevron отримала ліцензію на роботу у Венесуелі за адміністрації Джо Байдена, в листопаді 2022 року. Компанія експортує з Венесуели близько 240 тис. барелів нафти на добу, що відповідає приблизно чверті загального нафтового виробництва цієї країни.

Раніше Трамп уже анонсував, що дозвіл Chevron на операції у Венесуелі буде відкликано.

Теги: #chevron #венесуела #відкликання

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