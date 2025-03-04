Економіка

13:51 04.03.2025

Обсяг торгівлі між Євросоюзом і Китаєм у 2024 році скоротився

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Обсяг торгівлі між Євросоюзом і Китаєм у 2024 році скоротився
Фото: pexels/ Julius Silver

Країни Євросоюзу 2024 року експортували до Китаю товари на суму 213,3 млрд євро, імпортували - на 517,8 млрд євро, повідомляє статистичне управління ЄС Eurostat.

До 2023 року перший показник зменшився на 4,5%, другий - на 0,5%.

Китай 2024 року був найбільшим торговельним партнером Євросоюзу за обсягом імпорту (21,3% усіх поставок з-за меж ЄС) і третім за величиною експорту (8,3%).

Найзначніші обсяги поставок з Китаю припали на електрообладнання, електроприлади та електродеталі (96,8 млрд євро), телекомунікаційне та аудіообладнання (60,9 млрд євро), оргтехніку та пристрої для оброблення даних, як-от персональні комп'ютери та сервери (45,9 млрд євро). Ці три категорії становили 39,3% усього імпорту в ЄС із КНР, зазначив Eurostat.

За останні десять років (у 2014-2024 роках) імпорт до Євросоюзу з Китаю зріс більш ніж удвічі (на 101,9%), експорт з ЄС до КНР збільшився на 47%.

Теги: #китай #єс #торгівля

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