Економіка

11:38 04.03.2025

Sinopec відкрила два великих родовища сланцевої нафти в КНР

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Sinopec відкрила два великих родовища сланцевої нафти в КНР

Найбільша в КНР нафтопереробна компанія Sinopec оголосила про відкриття двох великих родовищ сланцевої нафти на сході країни - "Сіньсін" і "Ціньтун", повідомляє агентство "Сіньхуа".

Їхні сукупні розвідані запаси оцінюють у 180 млн тонн.

Обидва нафтових родовища обіцяють високий початковий рівень видобутку завдяки сприятливій тріщиностійкості та пластовому тиску, а результати випробувань зазначають вірогідність підтримання стабільного видобутку протягом тривалого періоду.

Sinopec планує до кінця 15-ї п'ятирічки (2026-2030 рр.) довести видобуток сланцевої нафти до 2 млн тонн на рік, одночасно щорічний приріст розведених запасів протягом цього періоду перевищуватиме 100 млн тонн.

Виробництво нафти в КНР у 2024 році зросло на 1,8% і досягло 213 млн тонн, за даними Державного управління у справах енергетики. Зокрема, видобуток сланцевої нафти збільшився більш ніж на 30% - до рекордних 6 млн тонн.

Китай, один із найбільших споживачів сирої нафти у світі, посідає третє місце у світі за видобувними запасами сланцевої нафти.

Теги: #нафта #кнр

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