Німецька компанія Continental збільшила чистий прибуток у 2024р

Німецький виробник автокомпонентів Continental AG збільшив чистий прибуток у 2024 році на 1%, скоротивши також виручку на 4%.

Компанія планує виплатити дивіденди в розмірі 2,5 євро на акцію за минулий рік (2,2 євро на акцію роком раніше). Загалом вона спрямує на дивідендні виплати близько 500 млн євро.

Як йдеться в пресрелізі Continental, її чистий прибуток минулого року становив 1,17 млрд євро порівняно з 1,16 млрд євро роком раніше.

Скоригована EBIT зросла на 7%, до 2,69 млрд євро, рентабельність за цим показником підвищилася до 6,8% з 6,1% у 2023 році. Консенсус-прогноз аналітиків, представлений самою Continental, припускав, що скоригована EBIT складе 2,64 млрд євро.

Річна виручка компанії знизилася до 39,7 млрд євро з 41,4 млрд євро роком раніше.

У 2025 році, згідно з прогнозом Continental, її виручка складе 38-41 млрд євро, рентабельність за скоригованою EBIT - 6,5-7,5%. У компанії відзначають, що операційне середовище минулого року було слабким, особливо на ключовому для неї європейському ринку. Continental не чекає поліпшення ринкових умов у поточному році, у зв'язку з чим реалізує заходи скорочення витрат.

У грудні минулого року Continental оголосила про намір виділити підрозділ автомобільних технологій у самостійну компанію до кінця 2025 року.

У вівторок вона оголосила, що розглядає можливість подальшої реорганізації своїх операцій. "Наші підрозділи мають чіткі структури і є провідними гравцями у своїх сегментах. Вони дозріли і тепер готові до більшої незалежності", - заявив головний виконавчий директор Continental Микола Сетцер.

Акції Continental подешевшали на 5% за останні 12 місяців.