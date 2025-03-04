Економіка

10:25 04.03.2025

Закриття підтримки енергетики України з боку USAID проблема, але вирішувана – екс-член НКРЕКП

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Закриття підтримки енергетики України з боку USAID проблема, але вирішувана – екс-член НКРЕКП

Можливе припинення підтримки відновлення енергетики України з боку Агентства США з міжнародного розвитку USAID є певною проблемою, насамперед для об’єктів критичної інфраструктури, але вона може бути вирішена через пошук альтернативних джерел, вважає екс-член НКРЕКП, експерт з енергетичних питань Ольга Бабій.

"Це буде боляче, але це об’єктивна ситуація. І панікувати та нагнітати її точно не треба. А треба шукати інші джерела придбання енергообладання, в тому числі й викупу того обладнання, яке вже було замовлене у рамках Проєкту енергетичної безпеки USAID. Можливо, через розширення європейського фонду все це інсталювати", – сказала Бабій в коментарі "Енергореформі".

Вона пояснила, що у 2023-2024 роках було профінансовано закупівлю великої кількості обладнання, в тому числі когенераційних установок та газових генераторів для забезпечення стабільного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, частина з якого вже дісталася України, а частина ні. Водночас самі майданчики готувалися органами місцевого самоврядування з комунальними та держпідприємствами, і на це були витрачені великі кошти.

"Якщо дійсно буде зрозуміло, що США припиняє постачання обладнання саме для цих об’єктів критичної інфраструктури, то тоді треба зрозуміти, в який спосіб обладнання було замовлене та виготовлялося, чи вони нам передадуть документацію на нього і чи ми зможемо його забрати шляхом фінансування з інших джерел. Тут треба буде адміністративно-організаційний компонент передбачити", – вказала експерт.

За її словами, це обладнання вкрай необхідне, бо "відновлення триває, але безперебійне функціонування критичної інфраструкури важливе, і нам з цим ще доведеться довго працювати".

При цьому вона зазначила, що варто дочекатися офіційної інформації, оскільки досі не зрозуміло, які саме і в яких обсягах програми будуть закриті. Крім того, вона звернула увагу, що не тільки USAID фінансував підтримку енергетики американськими коштами, а були й інші проєкти та фонди. Вона також зазначила, що поки не отримувала інформації від місцевої влади про закриття якогось проєкту.

За словами Бабій, важко сказати, на яку суму відбулося фінансування енергообладнання з боку USAID, бо воно було розпорошене по декільком проєктам, і звітів по технічній допомозі за 2024 рік ще немає. Але вона звернула увагу, що фінансування йшло й на велику генерацію, й на мережі, втім ключова його частина – саме на критичну інфраструктуру для розвитку розподіленої генерації.

Як повідомлялося, NBC News з посиланням на власні джерела в місії USAID в Україні стверджувала, що державний департамент США в кінці лютого припинив ініціативу USAID, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергомережу України після російських обстрілів.

Згідно з інформацією на сайті Європейського Енергоспівтовариства в кінці лютого 2025 року, Фонду підтримки енергетики, створений у квітні 2022 року, дозволив профінансувати понад 700 контрактів на постачання енергообладнання обсягом EUR600 млн та підтримку відновлення інфраструктури для понад 56 українських енергетичних компаній у 21 регіоні. Фонд підтримав відновлення 2 ГВт потужностей. Директор Секретаріату Енергоспівтовариства Артур Лорковскі закликав донорів і партнерів продовжувати цю життєво важливу підтримку.

За останніми даними Міністерства енергетики України, наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад EUR1 млрд. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Теги: #usaid #бабій #енергетика

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