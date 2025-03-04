Міжнародне співробітництва для Чорнобиля виділить EUR400 тис. на дослідження пошкодження Арки НБК

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Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділить EUR400 тис. для дослідження пошкодження Арки НБК над зруйнованим реактором енергоблоку №4 Чорнобильської АЕС, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Таке рішення прийнято під час позачергового засідання Асамблеї Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним агентством з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

"Це перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого. Кошти буде спрямовано на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки", - написала вона в Facebook у вівторок.

За словами міністра, під час засідання з партнерами обговорено попередні результати оцінки пошкодження та подальші кроки з відновлення функціонування Арки НБК.

"Сьогодні головне – провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля", - зазначила Гринчук.