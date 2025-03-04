Економіка

10:15 04.03.2025

ДТЕК у лютому відновив елетропостачання для 650 тис. абонентів у 4 областях та Києві

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ДТЕК у лютому відновив елетропостачання для 650 тис. абонентів у 4 областях та Києві

За лютий фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося відновити електропостачання майже у 650 тис. домівок українців, знеструмлених через обстріли в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Київській областях та Києві.

"Посилені ворожі обстріли енергоінфраструктури України в лютому тривали. Лінії та обладнання руйнувалися через прильоти ракет чи дронів. У регіонах, наближених до бойових дій, енергосистема також потерпала від ворожих артилерійських обстрілів та авіаударів", - повідомляється у пресрелізі енергохолдингу.

Зокрема, в Донецькій області минулого місяця вдалося повернути електрику у 305,5 тис. осель місцевих жителів. Донеччина залишається ареною найважчих боїв, і хоча відновлювати електропостачання тут стає все важче та небезпечніше, енергетики продовжують працювати, щойно дозволяють ситуація та військові.

Як зазначили в ДТЕК, Дніпропетровська область теж дедалі частіше потерпає від ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. В останній місяць зими енергетикам вдалося повернути світло у домівки 239,5 тис. родин місцевих мешканців, знеструмлених через ворожі атаки.

"На жаль, робота енергетиків так само залишається небезпечною: позаминулого тижня під час відновлювальних робіт від ворожого артснаряду загинув співробітник компанії", – наголосили у компанії.

Потерпала від ворожих атак і Одеська область. Тут у лютому енергетики відновили електропостачання 101,7 тис. домівок, знеструмлених внаслідок регулярних ворожих атак. Водночас енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" відновили електропостачання в домівках 2,8 тис. родин жителів Київської області та 210 мешканців Києва, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

"Наша задача – забезпечити мешканців та критичну інфраструктуру світлом максимально, наскільки це можливо в умовах регулярних обстрілів. З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 17,6 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #дтек #енергетика

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