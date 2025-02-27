Економіка

07:10 27.02.2025

Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

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Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

Поповнення спільного з США інвестиційного фонду відбудови України здійснюватиметься через бюджет, який отримуватиме доходи з нових проєктів, які фонд реалізовуватиме в Україні, сподівається перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"У нашому баченні Фонд мав би працювати таким чином — кошти від нових проєктів надходять у бюджет у вигляді податків, звідти половина саме із цих нових проєктів іде у Фонд", – написала вона у Facebook, коментуючи схвалений урядом у середу проєкт двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови між Україною і США.

Перший віце-прем’єр пояснила, що логіка проста — заходять інвестиції, створюється новий проєкт, він починає приносити доходи бюджету, половина цих прибутків іде у Фонд, тобто Фонд працюватиме ефективно за умови інвестицій.

"Це можуть бути проєкти, що стосуються родовищ корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобувних матеріалів та іншої інфраструктури, яка з ними пов’язана", – додала Свириденко.

За її словами, з Фонду ці кошти реінвестуються далі в українську економіку — на новій проєкти з відновлення, і через певний період часу, коли Фонд накопичить достатньо доходів від своєї діяльності, відбуваються виплати його членам.

Перший віце-прем’єр відзначила, що в ході роботи над проєктом вдалося забрати всі ліміти по сумах. "На різних етапах з’являлися різні суми у цьому документі. Після тривалих перемовин ми прибрали всі ліміти та будь-що, що могло б читатися як борги", – написала вона.

"Власне всі деталі того, як працюватиме Фонд, з якого моменту починаються ці нові проєкти, з якої саме інфраструктури можуть іти відсотки, коли і в якому розмірі відбуватимуться виплати вкладнику Фонду — всі вони будуть визначені вже безпосередньо в Угоді, робота над якою почнеться після підписання цього документа", – підсумувала Свириденко.

Вона зауважила, що схвалена урядом рамкова угода покликана стати початком роботи над цілою архітектурою інших угод, які, як сподівається українська сторона, включатимуть питання чітких гарантій безпеки, продовження оборонної та іншої підтримки України.

 

Теги: #коментар #угода #сша

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