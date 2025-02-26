Реальний ВВП України у січні зріс на 2% - ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2025 року виріс на 2% порівняно з січнем-2024, тоді як у грудні-2024 року зростання фіксувалось на рівні 1,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, повідомляється в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Основні причини прискореного зростання – менше падіння сільського господарства, яке відображає зараз лише показники тваринництва, відсутність масових планових відключень електроенергії, зростання приватного споживання. За даними Мінагрополітики реальне виробництво в тваринництві дещо падає. Поголів’я великої рогатої худоби скоротилось, а ситуація у птахівництві більш сприятлива. За оцінкою ІЕД, реальна валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві скоротилась на 0,9% до попереднього року в січні", - зазначається в дослідженні.

Вказано, що наближення фронту, повне закриття шахт біля Покровська негативно вплинули на темпи відновлення економіки в Україні та призводить до падіння в добувній промисловості.

Водночас ситуація з добуванням залізної руди залишається позитивною. Поки, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ в добувній промисловості скоротилась на 2,9% в січні 2025р. порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Водночас наближення фронту може мати ще більш негативний вплив на показники добувної промисловості вже в найближчі місяці.

Проте позитивно впливала на показники переробної промисловості відсутність планових масових відключень електроенергії. Також сприятливим був внутрішній попит на продукцію галузей, орієнтованих на внутрішній ринок. Зовнішній попит теж сприяв металургії. Втім, зазначають в ІЕД, у січні високою була статистична база. В цілому, хоча окремі галузі показали зменшення обсягів випуску, в переробній промисловості реальна ВДВ зросла на 3% в січні (порівняно з січнем-2024).

"Руйнування генерації електроенергії росіянами не були повністю компенсовані ремонтами та новою генерацією. Крім того, попит на електроенергію цього року був нижчим через теплу погоду та відбувались аварійні відключення електроенергії як превентивний захід під час обстрілів. В результаті, за нашою оцінкою, реальна ВДВ в галузі скоротилась на 5,1% в січні (порівняно з січнем-2024", - констатують в ІЕД.

Разом з тим, у торгівлі реальна ВДВ продовжує зростати завдяки зростанню зарплат та соцвиплат. Споживання зростає також на фоні високих інфляційних очікувань. В січні реальний приріст ВДВ в торгівлі пригальмував до 4,9% (порівняно з показником у січні-2024). Водночас через зупинку транзиту російського газу в ЄС реальна ВДВ в транспорті скоротилась на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В ІЕД додали, що Росія продовжує атакувати портову інфраструктуру України. В кінці січня та на початку лютого було кілька обстрілів портів Одеси, Ізмаїла та Чорноморська, внаслідок чого отримала пошкодження портова інфраструктура. В січні Україна експортувала морським транспортом 6,6 млн тонн товарів.

В січні залізничним транспортом перевезено 14 млн тонн вантажів, що на рівні грудня 2024 року та на 1% менше, ніж в січні 2024 року. З них до портів перевезено 5,5 млн тонн та до західного кордону 2 млн тонн вантажів. Найбільшу частку в перевезеннях складають руда (44%), зерно (38%) та чорні метали (6%).

Окрім цього у першому місяці 2025 впав експорт товарів - на 6% порівняно з січнем-2024 та на 4% порівняно з груднем-2024, до $3,18 млрд. Експорт сільськогосподарських товарів продовжував знижуватися порівняно з попередніми місяцями на фоні зниження запасів товарів. Аграрний експорт впав у річному виразі на 18% (порівняно з січнем-2024) - до $1,85 млрд через менший урожай та нижчі перехідні запаси на початку маркетингового року. Фізичні обсяги експорту ключових сільськогосподарських товарів впали ще більше, але експортну виручку підтримували вищі ціни та поступова диверсифікація експорту АПК.

Імпорт товарів у січні впав до $5,55 млрд, що відображало сезонне зниження імпорту порівняно з грудневими обсягами. У річному виразі імпорт зріс на 9% (порівняно з аналогічним періодом попереднього року). Імпорт машин та обладнання склав $2,16 млрд і зріс на 17% порівняно з січнем-2024, зокрема через різке зростання імпорту енергетичного обладнання ($431 млн у січні 2025 року порівняно із $85 млн у січні 2024 року). При цьому впав імпорт автомобілів.

Поряд з іншим ІЕД прогнозує зростання реального ВВП на 2,9% у 2025 році та на 3,2% у 2026-му.

Як повідомляло Мінекономіки, ВВП України у січні-2025 зріс на 1,5%, цьому посприяла будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля.

Також Світовий банк (СБ) в опублікованих 17 січня "Глобальних економічних перспективах" погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у червневому звіті, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.

Свої прогнози змінив також і Національний банк України З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік до 3,6%.