Економіка

20:52 25.02.2025

Банк Кредит Дніпро у вкладеннях в цінні папери зберігатиме пріоритет за ОВДП

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Банк Кредит Дніпро у вкладеннях в цінні папери зберігатиме пріоритет за ОВДП

Банк бізнесмена Олександра Ярославського Кредит Дніпро не планує значних змін у своїх вкладеннях в цінні папери, віддаючи перевагу вкладенням в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), частка яких наразі складає 98%, тоді як решта приходиться на облігації країн G7.

"Як і в попередні періоди, банк продовжуватиме працювати з ОВДП, що номіновані як в гривні, так і в іноземній валюті, зокрема долар США, Євро. Наразі пропорція така: 98% – це вкладення саме в ОВДП. І значних змін в найближчим часом ми не плануємо", - сказав у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління фінустанови Сергій Панов.

Він доповнив, що у зв'язку зі зниженням ключової ставки Європейським центробанком, облігації таких країн, як Франція чи Германія, стають менш привабливими у якості інструмента управління валютною ліквідністю.

"В той же час інвестиції в державні облігації США досі зберігають інвестиційну привабливість, але, як я відмітив вище, значних змін в пропорції портфелю ми не плануємо", - резюмував Панов.

Як свідчить звітність банку за перші три квартали минулого року, інвестиції Кредит Дніпра в цінні папери збільшились з 6,81 млрд грн до 9,62 млрд грн. Українські боргові папери займали левову частку - 88,6% від усіх інвестицій. Водночас, обсяг іноземних цінних паперів збільшився у 13,5 разів – до 1 млрд 7,55 млрг грн.

"Зростання інвестицій в іноземні цінні папери відбулось за рахунок найбільш надійних короткострокових облігації країн G7, і це було зроблено з метою ефективного управління валютною ліквідністю банку, частка інвестицій банку в іноземні папери продовжує залишатися незначною", - прокоментував це голова правління банку.

Станом на 1 січня 2025 року, згідно з даними Національного банку України (НБУ), фінустанова займала 20-е місце за загальними активами (24,34 млрд грн) серед 61-го банку в країні.


Повністю бліц-інтерв’ю з головою правління банку "КредитДніпро" читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

Теги: #стратегiя #банк #облігації

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