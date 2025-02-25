"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на просп. Академіка Глушкова

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") усунуло пошкодження на тепломережі на проспекті Академіка Глушкова на Теремках.

"Станом на ранок 25 лютого відновлено подачу теплоносія до всіх відключених будівель: 176 житлових будинків, 2 медичних і 18 навчальних закладів", - повідомила компанія у Телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначили в "КТЕ", районні житлові організації працювали протягом ночі, аби не допустити аварійних випадків на будинкових системах теплопостачання.

Наразі управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення у квартири.

Як повідомлялося, "КТЕ" планувало завершити роботи по усуненню пошкоджень тепломережі на Теремках і частково на проспекті Голосіївському, що виникли 24 лютого, за добу.