Україна за війну втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Із втрачених через військові дії РФ з початку вторгнення 10 ГВт потужності виробництва е/е Україні вдалося відновити приблизно половину, чому допоміг Фонд підтримки енергетики, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Із 10 ГВт ми повернути в систему 5 ГВт, насамперед, через Фонд підтримки енергетики, де ми з вашою допомогою акумулювали більше EUR1 млрд", – сказав він під час спільного засідання уряду України та Єврокомісії в понеділок увечері.

При цьому Галущенко зазначив, що заявок від енергокомпаній на отримання допомоги з Фонду вже більше, ніж на EUR1 млрд, і потрібно ще орієнтовно EUR0,5 млрд, "щоб закрити нагальні потреби".

Оцінюючи наслідки для енергетики від війни, міністр зазначив, що, окрім втрачених генеруючих потужностей, Україна має втрати у видобутку власного газу. Крім того, за його словами, РФ створює загрозу ядерній безпеці через окупацію Запорізької АЕС та аварійні відключення інших АЕС у зв’язку з її атаками. Він також звернув увагу, що вже кілька разів зривається чергова ротація місії МАГАТЕ на ЗАЕС через обстріли росіян.

Водночас міністр наголосив, що Україна спільно з європейськими партнерами пройшла чергову військову зиму.

Як повідомлялося з посиланням на главу Міненерго Галущенка зранку понеділка, за 3 роки повномасштабної війни роки РФ окупувала 18 ГВт потужностей, здійснила понад 30 масованих комплексних атак на енергетику.

Крім того, в презентації Міненерго, зокрема, зазначалося, що було уражено понад 60 тис. енергооб’єктів, а знищено чи пошкоджено 10 ГВт. Водночас в 2023 році Україні вдалося відновити 3,2 ГВт потужностей, в 2024 році – 5 ГВт.