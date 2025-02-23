Запаси критичних матеріалів на ТОТ України оцінюються в близько $350 млрд - Свириденко

Міністерство економіки України оцінює запас критичних матеріалів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України на суму близько $350 млрд, повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Перед нами стоїть велике завдання оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів у переробну промисловість. Ми володіємо інформацією, що на тимчасово окупованій території знаходяться критичні матеріали на суму порядка $350 млрд", - сказала вона на форумі "Україна. Рік 2025" в Києві в неділю.

Міністерка зазначила, що для підтвердження цієї цифри Україна має провести геологорозвідку. За її словами, у країні наявні поклади титану, літію, урану та інших різновидів рідкісноземельних металів.

"Наша задача – не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробну галузь та розробку родовищ", - підкреслила перша віцепрем’єрка.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що американські та європейські інвестиції в Україну, у тому числі в її корисні копалини, розглядаються як певний елемент гарантії безпеки.

"Ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог … Ніхто не відмовлявся ні від чого. У нас йде нормальний робочий процес, він може тривати як день, так і місяці. Угода, яка може з’явитися, повинна відповідати національним інтересам України та бути цікавою нашим партнерам", - резюмував він, коментуючи питання угоди про ресурси з США.

На полях форуму Єрмак повідомив про початок наступного раунду переговорів з американськими партнерами в неділю, 23 лютого, в якому також візьме участь перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.