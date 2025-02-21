Економіка

20:00 21.02.2025

Американські гірки з українськими акціями тривають: WIG-Ukraine в п'ятницю підскочив на 15,3%

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Американські гірки з українськими акціями тривають: WIG-Ukraine в п'ятницю підскочив на 15,3%

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), який на новинах про конфлікт між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським втратив 9% у середу та 6,38% у четвер, в п’ятницю підскочив на 15,29% на фоні інформації про можливість повернення до конструктивних українсько-американських відносин.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland виріс у п’ятницю на 12,14%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 7,88% і 21,09%, KSG-Agro - на 9,43%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" – на 10,62%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, подорожчали на 12,42%.

Крім того, на 14,39% виріс курс акцій найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні він впав на 26,12%.

Акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю подорожчали на 1,65%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo додали 11,43% після падіння на 30,41% напередодні.

На ринку єврооблігацій також зберігається песимізм: в залежності від термінів погашення їх курс зменшився на 0,5%-3,1%, на 1,54% подешевшали й ВВП-варранти.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

Теги: #переговори #акції #зростання

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