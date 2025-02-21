Економіка

12:26 21.02.2025

Кабмін виділив ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів

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Кабмін виділив ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів
Фото: Міноборони України

Кабінет міністрів України виділив ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, уряд приділяє особливу увагу виробництву власної зброї, і у сегменті дронів вітчизняна продукція складає майже 100%.

Він зазначив, що в січні 2025 року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року, а за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, боєприпасів — у 2,5 рази.

"При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить Уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Для того, щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї", - додав Шмигаль.

Теги: #закупівля #дрони

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